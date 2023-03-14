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Виктор Кудряшов провел заседание областной противопаводковой комиссии

14 марта 2023 17:27
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Паводковая ситуация в Самарской области находится под постоянным контролем.

14 марта председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной противопаводковой комиссии.

В Самарской области в связи с резким потеплением и обильными осадками паводок начался примерно на 20 дней раньше прогноза, с 7-8 марта. Подготовка к прохождению паводка и половодья традиционно началась заблаговременно, с прошлого года. К 20 февраля все органы местного самоуправления представили планы мероприятий, состоялись противопаводковые комиссии. Две недели назад муниципальные образования активизировали подготовку к периоду ускоренного таяния снега и прохождению половодья.

На заседании областной противопаводковой комиссии детально рассмотрели, как развивается паводок на наиболее проблемных территориях. Доклады представили представители Хворостянского, Сызранского, Волжского, Красноармейского, Ставропольского районов, городского округа Самара. Проводится откачка воды бойлерами, работают передвижные насосные станции,  экскаваторы, другая спецтехника.

Председатель областного Правительства рекомендовал главам территорий, где ситуация требует особого внимания, ввести режим повышенной готовности. Паводок развивается быстро, что требует круглосуточной включенности и моментального реагирования на изменения.

Начальник    Главного   управления МЧС   Рос­сии по Самарской области Олег Бойко доложил, что за последние трое суток в области отмечается резкий рост уровня воды от 7 до 250 см на малых реках Чапаевка, Чагра, Сызрань, Малый Кинель, Большой Кинель, Сок, Кондурча. По состоянию на 11.00 часов 14 марта на территории 13 муниципальных образований подтоплено 4 низководных моста, 26 жилых домов, 203 приусадебных участка, три участка автомобильных дорог. Подтопленных объектов экономики нет. Наиболее сложная обстановка складывается в Хворостянском районе по руслу реки Чагра, в Волжском и в Красноармейском районах по руслу реки Чапаевка, в Сызранском районе по руслу реки Сызрань. В понедельник на реке Сызрань в Ульяновской области были проведены взрывные работы, что повлияло на повышение уровня воды.

«Особый акцент сейчас необходимо сделать на взаимодействии с владельцами гидротехнических сооружений. Урегулирование сброса сегодня по многим районам является очень актуальным, так как неконтролируемый сброс воды с ГТС также приводит к определенному повышению уровня воды в малых реках, что может стать причиной подтопления домов и приусадебных участков», – обратил внимание глав территорий Виктор Кудряшов.

Прогноз весеннего половодья и паводка на территории Самарской области дал начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов. На сегодняшний день на малых реках области наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, вода на льду, забереги, подвижка льда, на реках Чагра и Малый Кинель – чисто. Наивысший уровень воды в период весеннего половодья ожидается выше среднемноголетних значений на 25-170 см, при интенсивном развитии весенних процессов возможно достижение опасных отметок на реках Сок и Кондурча.

Вскрытие малых рек области ожидается во второй-третьей декадах марта. При достижении максимальных уровней весеннего половодья возможно подтопление 58 населенных пунктов в 15 районах области. Что касается водохранилищ, осеннее увлажнение почвы по бассейнам волги составило от 77 до 167% от нормы, что выше прошлогодних значений. На 10 марта запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду составили 129 мм (116% от нормы).

«Прогнозы синоптиков тревожные. Ближайшие три-пять дней будут очень напряженными, ситуация меняется ежечасно, ежеминутно. Поэтому крайне важно, помимо традиционных мероприятий – очистки водопропускных труб, проливки дождеприемных колодцев, вывоза снега – принять все меры для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, которые могут быть заблокированы водными преградами. Необходимо подготовить пункты временного размещения, продумать обеспечение людей водой и продуктами питания, медикаментами. Пусть эти меры окажутся излишними, но подготовиться мы должны к любому развитию ситуации», – дал поручение главам городских округов и муниципальных районов Виктор Кудряшов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Экология

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