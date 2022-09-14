Виктор Кудряшов проинспектировал ход работ по оздоровлению крупнейшего объекта накопленного экологического вреда

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На крупнейшем объекте накопленного экологического вреда – бывшем Средневолжском заводе химикатов в Чапаевске – полным ходом идут работы по ликвидации очагов загрязнения. В этом убедился первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, посетив площадку предприятия во вторник, 13 сентября 2022 года.

Проблемы на территории завода, который уже давно прекратил свою деятельность, копились много лет. Здесь, на территории в 263 гектара, расположены производственные здания, шламонакопители и шламоотстойники, где сосредоточены отходы производства химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения. Эти объекты являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями, в том числе мышьяком, ртутью, солями тяжелых металлов.

Поиск решения проблемы занял не один год. На территории предприятия проводились инженерные изыскания. В ходе исследований почвы, зданий и сооружений были отобраны пробы, проведены многочисленные химические и биологические анализы. По результатам исследований были определены границы локализации источников загрязнения окружающей среды. На основе этих данных был подготовлен проект ликвидации источников химической опасности, включающий проектно-сметную документацию.

Решение сложных проблем, история которых насчитывает годы и даже десятилетия – важнейшая из задач, которые Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ставит перед Правительством и профильными министерствами. В течение более чем четырех лет Губернатор, областное Правительство предпринимали усилия по привлечению финансовых ресурсов из федерального центра на решение проблемы СВЗХ. Итогом этой большой работы стало включение территории предприятия в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда. В 2021 году Самарская область выиграла конкурс Минприроды РФ и получила необходимое финансирование на первый этап работ по оздоровлению территории СВХЗ в рамках национального проекта «Экология».

В конце мая текущего года здесь стартовали строительные работы. Самым крупным источником химического загрязнения на территории СВЗХ является шламоотстойник Ш-2, который находится вблизи русла реки Чапаевки и содержит отходы II - IV классов опасности.

Объем бюджетных средств, выделенных на первый этап ликвидации очага загрязнения, составил два с половиной миллиарда рублей. На эти средства организованы работы по изоляции шламоотстойника Ш-2.

Планируется возвести вокруг источника опасных отходов периметральную противофильтрационную завесу толщиной два метра и глубиной в 27 – подобие бетонного саркофага, установить противофильтрационный экран, выполнить берегоукрепление, построить дренажную систему. Это исключит возможность проникновения токсинов в почву и воды реки Чапаевки.

«Масштаб работ, которые здесь проводятся, очень большой, это крупнейший объект накопленного экологического вреда в Самарской области. Сегодня он не влияет на экологию города Чапаевска, но существуют риски попадания отравляющих веществ в реку Чапаевка. Это недопустимо и, чтобы исключить такой риск, здесь устраивается противофильтрационная стена, которая будет опоясывать главный объект – шламоотстойник. В течение трех лет работы будут завершены. Рекультивация объекта стала возможна благодаря усилиям Губернатора по привлечению дополнительных федеральных ресурсов и национальному проекту «Экология», инициированному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Объект недешевый, но здоровье и безопасность людей, конечно, стоят дороже. Нам потребовалось приложить немало усилий, чтобы включить проект в федеральную программу, но это позволило начать здесь работу, и я уверен, что мы с этой работой справимся», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Рекультивация территории бывшего СВЗХ – далеко не единственная проблема «с историей», которую успешно решает управленческая команда под руководством Дмитрия Азарова. В настоящее время идет подготовка к включению в государственный реестр территории завода «Фосфор», других объектов.

Для Виктора Кудряшова участие в решении вопроса оздоровления СВЗХ особенно значимо, поскольку с Чапаевском и Средневолжским заводом химикатов тесно связана история его семьи: «Хорошо знаю эту территорию, потому что рядом жила моя бабушка, буквально в нескольких шагах отсюда, здесь родилась моя мама, она работала в школе. Я сам здесь учился некоторое время, а на заводе работал мой дед».

Начало работ по оздоровлению территории бывшего СВЗХ с радостью встретили все жители города. «Для Чапаевска это очень важный проект, потому что так сложилось, что наш город – это родина многих химических производств. Стартовавшие в этом году работы по рекультивации помогут сделать его чище, безопаснее, комфортнее для населения», – отметил глава Чапаевска Александр Кузнецов.

Фото: пресс-служба облправительства