В Жигулёвском государственном природном заповеднике открылся экологический парк «Натуралист»

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15 мая 2025 года в Жигулёвском государственном природном биосферном заповеднике имени И. И. Спрыгина открылся экологический парк «Натуралист». Круглогодичное познавательно-игровое пространство расположено в селе Бахилова Поляна рядом с администрацией заповедника и визит-центром «Жигули заповедные».

На территории парка представлена информация о животном и растительном мире Жигулей, палеонтологических находках и других удивительных научных фактах. У детей есть возможность забраться в гнездо орла, помериться ростом с лесными жителями и даже принять участие в археологических раскопках. Все архитектурные формы парка изготовлены из дерева и других природных материалов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, выделяя ключевые направления развития туристического потенциала региона, подчеркнул, что туризм важен не только для привлечения гостей, но и для жителей области. «Туристические объекты должны стать интересными и для жителей региона, предоставляя им возможности для культурного досуга», - акцентировал глава региона.

«Парк предлагает увлекательные занятия и образовательные мероприятия, привлекающие туристов всех возрастов, особенно семей с детьми. В экологическом парке «Натуралист» каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим исследователем природы и прикоснуться к истории Самарской области. Важно отметить, что создание инфраструктуры такого уровня помогает привлечь еще больше жителей и гостей региона к исследованию и изучению местной природы», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Проект был реализован в рамках государственной программы «Развитие туристско-рекреационного кластера Самарской области» при поддержке министерства туризма Самарской области, а также благотворительного Фонда Натальи Торнквист «Возрождение Природы».

Фото: пресс-центр Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина