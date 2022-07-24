В Сочи из-за подтопления после ливня закрыли крупнейший торговый центр

205

Крупнейший торговый центр в Сочи «МореМолл» закрыт из-за подтопления в результате ливней. На данный момент специалисты занимаются откачкой воды, пишут "Известия" со ссылкой на «РИА Новости».

«Пока закрыт, когда откроют — неизвестно», — отметил охранник ТЦ.

У главного входа в здание на сигнальных лентах висит предупреждающая табличка «Доступ внутрь здания закрыт». На паркинге автовладельцы стараются высушить машины для того, чтобы выехать.

В Сочи выпало 90% месячной нормы осадков за минувшие сутки, на улице Цюрупы введен режим ЧС. Как подчеркивают синоптики, до 27 июля включительно вероятность дождей сохранится, но сильные ливни не ожидаются.

В результате сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Тем временем свалка машин образовалась в одном из дворов Сочи после потопа.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев/"Известия"