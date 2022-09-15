В Самарскую область придет аномальная жара до +27°C

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В Самарскую область вернутся теплые дни. Синоптики пообещали температуру до +27 градусов в начале и середине следующей недели, которая начнётся 19 сентября. Жители региона смогут несколько дней наслаждаться солнечными лучами.

Согласно прогнозу GISMETEO, столбики термометров будут подниматься постепенно. Например, в пятницу 16 сентября воздух прогреется до +19 градусов. В субботу — до +20°C, а в воскресенье аж до 23°C. Правда, не исключена возможность осадков, особенно 17-го числа. А вот по ночам ожидается +14 градусов. Очень неплохо для начала осени.

В следующий понедельник, 19 сентября, у жителей региона найдется приятный повод для хорошего настроения — днем станет тепло, +26°C и солнышко. В некоторых местах возможны небольшие и кратковременные дожди. А вот во вторник, 20 сентября, в Самару вернется то самое бабье лето. Воздух раскалится до +27 градусов, дождей не предвидится, а в небе будет ясно и солнечно. Похожая картина сохранится и на следующий день, 21 сентября, однако, здесь синоптики не уверены насчет солнечных лучей. Скорее всего, будет пасмурно и пройдёт небольшой дождь. Но температура воздуха в прогнозе остается такой же — 27 градусов.

Погулять на свежем воздухе в теплую погоду удастся и в четверг, 22 сентября. Будут летние +24 градуса, а днем дождей не обещают. Согласно прогнозу, это последний день, когда столбики термометров превысят отметку 20 градусов. На следующие сутки ожидается +19, а затем по убывающей. Осень всё же. Лето вернется к нам ещё не скоро.

Грядущие выходные пройдут для некоторых жителей региона очень непросто. Метеозависимым людям необходимо более ответственно отнестись к своему здоровью. Геомагнитная буря начнет разгул уже с пятницы, 16 сентября. Весь день продержится показатель в 4 балла. А в субботу и воскресенье ситуация станет более тревожной, пишет ГТРК Самара.