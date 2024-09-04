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В Самарском океанариуме научился плавать пингвиненок

4 сентября 2024 09:16
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В Самарском океанариуме научился плавать пингвиненок

Пингвиненок краснокнижной породы Гумбольдта, появившейся на свет в Самарском океанариуме в июне, уже активно учится плавать. Буквально на днях  родители сами подтолкнули малыша к воде — отправили во взрослую жизнь. Это стало неожиданностью для сотрудников, но маленький пингвин не растерялся и сразу поплыл. Сейчас он совершенствует свои навыки и качается на волнах вместе с родителями и другим непарным самцом. За взрослением птенца с интересом наблюдают все гости и сотрудники океанариума. 

Ведущий ихтиолог и орнитолог Самарского океанариума Дмитрий Гурьянов: 

«Для меня малыш как собственный ребенок. Я наблюдаю за ним с появления, помогаю освоить некоторые навыки, радуюсь его достижениям. Буквально несколько месяцев назад он помещался в мою ладошку, а сейчас уже умеет ходить и плавать». 

Пока пингвиненок плавает несколько раз в день по часу, чтобы избежать долгих нагрузок и переохлождений. За взрослением необычного птенца с интересом наблюдают все сотрудники океанариума. Он чувствует себя прекрасно и сейчас находится на завершающей стадии первой своей линьки. Питается он все это время тем, что ему переработают и дадут родители, но постепенно сотрудники начинают его раскармливать маленькой рыбкой. Пол пингвиненка можно определить только с помощью молекулярно-генетического анализа, который можно сделать не ранее пятого месяца жизни. 

Мировая популяция пингвинов Гумбольдта в естественной среде насчитывает всего 12 000 особей. В самарском океанариуме в ТРК Letout живет четыре представителя этого редкого вида, занесенного в Красную книгу. Очень контактные и игривые птицы, впечатляющие своей грациозностью под водой и умиляющие своей фирменной походкой на суше. В России пингвины Гумбольдта представлены лишь в нескольких океанариумах, в том числе в самарском.

Фото: Самарский океанариум

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