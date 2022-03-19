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В Самарской области стартует экомарафон «Начни с себя» по раздельному сбору

19 марта 2022 10:38
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В Самарской области стартует экомарафон «Начни с себя» по раздельному сбору

С 21 марта по 10 апреля в регионе будет проходить экомарафон «Начни с себя». В его рамках все желающие смогут прокачать свое экомышление, изменить экопривычки и узнать больше о раздельном сборе отходов. Регистрация участников проходит по ссылке: https://vk.cc/cbzTH4

Экомарафон проводит некоммерческая организация «Чистые водоемы». Это уже четвертый по счету обучающий марафон этой организации. 

«На экомарафоне мы поговорим об осознанном потреблении, раздельном сборе отходов, экорасхламлении и второй жизни вещей. Также мы дадим все явки и пароли о том, куда можно сдавать вторичное сырье в Самаре и не только,» - говорят организаторы мероприятия. 

Создание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, частью которой является внедрение раздельного сбора – одна из целей национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

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