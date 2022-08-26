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В Самарской области проводится комплекс мер по противопожарному обустройству лесов

26 августа 2022 15:24
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Общая штатная численность лесопожарных формирований составляет 339 человек. 

Основными причинами возникновения пожаров в лесном фонде являются: неосторожного обращения с огнем, техногенное горение, переход огня с сопредельных территорий.

В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон проводится комплекс мер по противопожарному обустройству лесов: прокладка и прочистка просек и минерализованных полос, окашивание, разъяснительная работа с населением 

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории региона функционируют 17 лесопожарных станций ГБУ СО «Самаралес», оснащенные 174 единицами пожарной техники 

Общая штатная численность лесопожарных формирований составляет 339 человек. 

В поселке Волжский действует единая система видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров, состоящая из 30 камер видеонаблюдения с выводом изображения в режиме «онлайн» в региональную диспетчерскую службу. Единая система мониторинга охватывает 90 % лесного фонда и оснащена системой обнаружения «Лесохранитель», позволяющей оперативно фиксировать возгорания с указанием географических координат

В связи с установлением сухой, ветренной и жаркой погоды и, соответственно, повышением класса пожарной опасности минлесхозом приняты следующие меры повышенной готовности по обеспечению контроля за пожароопасной обстановкой в лесах

С 9 августа установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. 

Обеспечено усиленное патрулирование лесных участков наиболее подверженных возгораниям путем увеличения с 48-ми до 80-ти количества мобильных групп (от 96 до 320 человек) с привлечением к данной работе сотрудников правоохранительных органов, охотопользователей, общественных лесных инспекторов (102 – всего лесных инспекторов)

Всего с начала пожароопасного сезона осуществлено 4826 выездов мобильных групп (от 48 до 80 численностью от 96 до 320 человек в зависимости от класса пожарной опасности) из числа сотрудников министерства и подведомственных учреждений. Патрулирование осуществляется по 213 наземным и 6 водным маршрутам общей протяженностью 34046 км

Региональная диспетчерская служба функционирует в штатном режиме (круглосуточно 24/7), работает телефон горячей линии РДС лесной охраны по Самарской области 8(846) 231-00-63.

 

Фото:   минлесхоз СО

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