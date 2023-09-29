В Самарской области прогнозируют аномально теплый октябрь

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На официальном сайте Приволжского УГМС метеорологи свели воедино все температурные аномалии региона на 2023 и 2024 годы.

Прогноз, составленный сотрудниками упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, содержит информацию о среднемесячной температуры воздуха по Самарской области на отопительный период 2023-2024 гг.

Если верить синоптикам, октябрь-2023 побьёт рекорд предыдущих лет. Температура воздуха в среднем будет выше нормы почти на 6 градусов. Таким же аномально тёплым ожидается и февраль. А вот декабрь, напротив, испытает всех жителей региона трескучими морозами, пишет ГТРК Самара.

Метеорологи говорят, что прогноз составлен по данным Гидрометеорологического центра России и подчёркивают - вероятностный прогноз на отопительный период уточняется прогнозом на месяц.\

Фото: Дильдина Светлана