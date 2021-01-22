В Самарской области посчитают диких животных

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Специалисты управления охотничьих и водных биологических ресурсов Самарской области собираются выяснить, сколько диких животных есть на территории региона. Проводить перепись будут местные егеря.

— В результате учета станут известны данные о численности лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков, тетеревов, глухарей и серых куропаток, — рассказали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

В 2018 году сотрудники нацпарка «Самарская Лука» находили стаю волков. В 2019 году хищники тоже охотились в лесах. Но с тех пор сообщений о них не поступало. Вероятно, во время переписи появится информация и об этих хищниках, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана