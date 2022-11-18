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В Самарской области ожидаются туман, гололед, мокрый снег

18 ноября 2022 15:42
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 19 ноября местами по Самарской области ожидаются туман при видимости 500 и менее, гололед. Ночью местами сохранятся сильные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, снежный накат.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Холодная погода и гололед, гололедица неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.

Правила поведения пешеходов при гололеде, гололедице:

В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

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