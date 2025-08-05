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Сейчас в Самарской области наиболее проблемными водоемами являются реки Чапаевка и Падовка. Во многом их состояние зависит от погодных условий. Об этом сообщили в минприроды региона.

«Особенно плохо эти реки «чувствуют» себя в засушливое время. С падением уровня воды увеличивается концентрация загрязняющих веществ. К тому же, вся вода с полей стекается в эти акватории», – рассказали в пресс-службе.

Гидромет ежегодно проводит мониторинг качества водоемов. По его результатам, в целом состояние рек и озер Самарской области достаточно стабильное. Однако большинство подвержены цветению. Основными причинами массового размножения бактерий являются теплая погода и замедленное течение.



Отмечается, что за последние 50 лет в Самарской области поверхностная температура воды повысилась на два градуса. Во время цветения ситуация резко ухудшается, вода приобретает неприятный запах и ярко-зеленый цвет. Также нарушается кислородный режим, что очень часто приводит к замору рыбы. Напомним, в регионе расчистят более 4 км рек, пишет Самара-КП.