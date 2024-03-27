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Запланированы авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11 854,1 гектаров.
В Самарской области начинается подготовка к обработке леса от вредителей
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В Самарской области начинается подготовка к обработке леса от вредителей

27 марта 2024 16:47
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Запланированы авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11 854,1 гектаров.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сохранение наших природных богатств для будущих поколений – одна из важнейших задач Правительства области и всего нашего общества. На это направлена реализация национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона для предотвращения ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда запланировало авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11 854,1 гектаров. Обработка пройдет на территории 5 лесничеств: Красноярского, Ново-Буянского, Ставропольского, Рачейского и Шигонского.

Благодаря лесопатологическому мониторингу было выявлено, что очаг шелкопряда непарного составляет 7 709,6 гектаров, очаг пилильщика-ткача звездчатого - 4 144,5 гектаров.

«Ежегодно министерство совместно с федеральным центром защиты леса и департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проводит контроль за выполнением работ по борьбе с вредителями лесов нашего региона. В прошлом году эффективность обработки в очаге шелкопряда непарного составила более 76%, а в очаге пилильщика-ткача звездчатого более 90%. Всего авиационным и наземным способом было обработано более 27 тысяч гектаров», - комментирует руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минлесхоза Самарской области Евгений Пенин.

В 2024 году министерству при защите бюджетных проектировок на мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов предусмотрено 24 млн. рублей из федерального бюджета.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Экология

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