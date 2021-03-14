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В Самарской области лоси стали приходить к людям за кормом

14 марта 2021 12:01
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В Самарской области лоси стали приходить к людям за кормом

Необычные соседи в прямом смысле слова чуть не постучались в дверь к жителям села Ширяево.

Александр Попов, выглянул в окно и увидел в нескольких метрах от дома двух лосей. Он тут же взял в руки камеру и сфотографировал диких зверей. Затем мужчина разместил снимки на своей странице в социальных сетях и подписал «Утренние гости». По словам автора снимков, животные вели себя тихо, звуков никаких не издавали, а просто ели. Вероятно, лоси живут в Жигулевском заповеднике, на территории которого и расположено село Ширяево.

Подобные встречи с лосями в Самарской области уже происходили в этом году. Так, в селе Бахилова Поляна, местные жители кормили диких зверей пирожными, пишет ГТРК Самара.

Фото: ВК/Александр Попов

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