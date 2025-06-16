В Самарской области леса обработали с самолетов

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Самарские лесники защитили леса региона от вредоносных насекомых. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Завершили авиа и наземную обработку почти 4 тысячи га лесных территорий в Ставропольском и Ново-Буянском лесничествах. Это защитит зеленые массивы от насекомых, которые ослабляют деревья. За три года самарские лесники сократили очаги вредителей более чем в 7 раз», — сообщил губернатор.

В обязанности лесников входит забота о здоровье и состоянии лесных фондов. Они обследуют лес на предмет поврежденных деревьев, мониторят ситуацию с лесными пожарами, перерабатывают древесину на нужды города, занимаются восстановлением лесов, пишет 63.ру.