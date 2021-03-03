В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 4 марта местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с».



Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;



- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;



- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;



- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;



- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;



- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам



Будьте внимательны и осторожны!



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить



по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»



(все операторы сотовой связи)