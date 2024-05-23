В Самарской области экоактивисты очистили шесть туристических локаций

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В мае 2023-го самарский экологический проект "Широко шагая" (0+) получил поддержку на конкурсе "Росмолодежь.Гранты" (12+). За год волонтеры провели шесть экскурсий и очистили 13 км лесных и прибрежных зон.

Суть просветительного проекта заключается в демонстрации туристического потенциала губернии и ликвидации свалок и следов пребывания человека в них, пишет Сова.

Так, организаторы привлекли к экоэкскурсиям 300 человек и провели с ними шесть увлекательных путешествий.

Студенты, общественники и экоактивисты побывали на Царёвом кургане, в Золотом бору, на знаменитой Лысой горе, в Ставропольском сосняке, посетили Царевщинское озеро и село Ягодное.

Путешествие было построено таким образом, что сначала участники проекта смогли созерцать не тронутые человеком красоты Самарского края, а после им показывали территорию, на которой уже побывали люди и оставили там мусор, остатки пищи, следы кострищ и прочее.

Руководитель проекта Елена Жменёва отметила, что такой контраст формировал у людей экоосознанность:

- Прибегая к такому приему, мы формировали у нашей целевой аудитории чувство ответственности за свои поступки, доносили мысль, что любое наше деяние возвращается к нам в двойном размере, например, выбросил фантик в чистом месте - в следующий раз увидишь свалку.

Участники проекта приводили эту территорию к первоначальному виду, чтобы находиться в ней было приятно и комфортно. Весь мусор активисты сортировали и передавали на переработку партнерам проекта.

После плодотворной работы ребята могли отдохнуть, принять участие в мастер-классах и поиграть в настольные игры.