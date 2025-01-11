В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков

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В первой декаде января в Самаре усилился атлантический циклон, который и вызвал обильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, местами метели).

— С 1 по 10 января количество осадков в городе составило уже 88% от месячной нормы — выпало 49 мм, — сообщили в мэрии.

Как рассказал заместитель главы Самары Александр Андриянов, в январе объемы вывозимого снега с улиц областного центра увеличены до 8,2 тысячи тонн в сутки.

— Всего с начала года на специализированные площадки мы уже вывезли свыше 52 тысяч тонн снега, — отметил чиновник.

При этом, судя по долгосрочному прогнозу погоды на январь, осадков в первом месяце 2025 года должно было быть меньше нормы. Обычно в январе выпадает 56 миллиметров осадков, снежными бывают 11 дней.

Однако, локальные рекорды в регионе по снегу и дождю уже побиты, в том числе и в Самаре. Так, 9 января в областном центре выпало 21 мм осадков. До этого максимумом считались 10,5 мм 9 января 1963 года, пишет 63.ру.