Я нашел ошибку
Главные новости:
На ул. Аэродромной в Самаре грабитель отобрал у женщины золотую цепочку
На ул. Аэродромной в Самаре грабитель отобрал у женщины золотую цепочку
Сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района оказали помощь на дороге
Сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района оказали помощь на дороге
В Самаре автомобилистка сбила 71-летнюю женщину
В Самаре автомобилистка сбила 71-летнюю женщину
Житель Челно-Вершинского района несколько раз ударил мужчину ножом
Житель Челно-Вершинского района несколько раз ударил мужчину ножом
климат будет теплеть по инерции несколько десятилетий
Эксперт: климат будет теплеть по инерции несколько десятилетий
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обновил состав совета директоров
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обновил состав совета директоров
Планы самацев на 2025: мужчины будут искать любовь, а женщины — себя
Планы самацев на 2025: мужчины будут искать любовь, а женщины — себя
Пилотам из Европы запретили пролетать над Самарой
Пилотам из Европы запретили пролетать над Самарой
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.91
-0.38
EUR 105.05
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День фигурного катания в Самарской области состоялись массовые физкультурные мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков

11 января 2025 12:19
136
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков

В первой декаде января в Самаре усилился атлантический циклон, который и вызвал обильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, местами метели).

— С 1 по 10 января количество осадков в городе составило уже 88% от месячной нормы — выпало 49 мм, — сообщили в мэрии.

Как рассказал заместитель главы Самары Александр Андриянов, в январе объемы вывозимого снега с улиц областного центра увеличены до 8,2 тысячи тонн в сутки.

— Всего с начала года на специализированные площадки мы уже вывезли свыше 52 тысяч тонн снега, — отметил чиновник.

При этом, судя по долгосрочному прогнозу погоды на январь, осадков в первом месяце 2025 года должно было быть меньше нормы. Обычно в январе выпадает 56 миллиметров осадков, снежными бывают 11 дней.

Однако, локальные рекорды в регионе по снегу и дождю уже побиты, в том числе и в Самаре. Так, 9 января в областном центре выпало 21 мм осадков. До этого максимумом считались 10,5 мм 9 января 1963 года, пишет 63.ру. 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
11 января 2025, 11:11
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
 Отбор осуществляется из 70 общественных территорий. Благоустройство
274
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
10 января 2025, 13:04
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
На предприятиях региона в прошлом году создано более 10 000 новых рабочих мест. Общество
445
10 января в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
10 января 2025, 10:48
10 января в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
Будь внимателен и осторожен! Общество
396

В центре внимания
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
11 января 2025  12:19
В Самаре за 10 дней выпало 88% месячной нормы осадков
132
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
11 января 2025  11:11
В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
265
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
10 января 2025  13:04
В Самарской области запустили 34 инвестиционных проекта в 2024 году
443
10 января в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
10 января 2025  10:48
10 января в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
394
Глава региона сообщил о принятом кадровом решении: на должность зам. председателя Правительства Самарской области назначена Ольга Собещанская.
9 января 2025  23:08
Вячеслав Федорищев поручил создать штаб по капитальному строительству в Самарской области
482
Весь список