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В Самаре стартовал конкурс «Разделяй с нами – беги за призами!»

2 февраля 2022 09:49
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В Самаре стартовал конкурс «Разделяй с нами – беги за призами!»

2 февраля в Самаре стартовал экологический конкурс «Разделяй с нами – беги за призами!». Его цель – приобщить жителей города к практикам грамотного обращения с отходами. Участники конкурса смогут выиграть призы за сортировку бытового мусора и передачу вторсырья на переработку. 

Сайт конкурса: ecowiki.ru/konkurs_rsn.

Чтобы принять участие в конкурсе «Разделяй с нами – беги за призами!», необходимо:

  1. Организовать дома раздельный сбор вторсырья: пластика, металла, макулатуры и т. д.

  2. Сдать собранное вторсырье в ближайший от дома пункт приема или специальный контейнер, адрес которого указан на сайте конкурса. 

  3. Сделать фотографию процесса сдачи вторсырья.

  4. Заполнить небольшую итоговую анкету на сайте конкурса.

Конкурс продлится до 30 июня 2022 года. Каждые два месяца для участников будет проводиться розыгрыш призов. Чтобы увеличить шанс на победу, можно отправлять заявку на участие в розыгрыше раз в неделю на протяжении всего конкурса. За каждую заполненную заявку участник будет получать «виртуальный купон». Чем больше купонов – тем больше шансов на призы. 

Каждый участник сможет пригласить друга присоединиться к конкурсу, отправив ему специальную реферальную ссылку. Если приглашенный заполнит итоговую заявку по этой ссылке, то ее обладатель получит дополнительный «виртуальный купон».

Конкурс проводится в рамках проекта «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при поддержке Движения ЭКА и региональных партнеров.

 

«Для решения проблемы отходов важно вовлекать в раздельный сбор как можно больше людей. Сейчас многие уже начали сдавать вторсырье на переработку. Но огромное количество людей все еще не делают этого по разным причинам: не знают, с чего начать, куда сдать вторсырье, не уверены, что его действительно переработают. Проводя конкурс, мы расскажем жителям об инфраструктуре для раздельного сбора в их городе, о компаниях-переработчиках и о том, что раздельный сбор отходов начинается с одного простого действия: отнести пластик и бумагу в ближайшие баки во дворе», – говорит координатор конкурса Оксана Акулова.

 

«В рамках проекта «Разделяй с нами» Coca-Cola в России мы стремимся развить культуру раздельного сбора отходов и для этого проводим масштабную просветительскую программу для школьников, студентов и взрослых. Мы хотим показать людям, что раздельный сбор не требует специальных усилий и не причиняет бытовых неудобств. За годы нашей работы экологические конкурсы доказали свою эффективность. Благодаря игровому формату и призам раздельный сбор отходов становится увлекательным для взрослых и подростков, постепенно переходя в осознанную привычку», – говорит Екатерина Лужных, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами по стране Coca-Cola в России. 

 

Кроме Самары конкурс охватит еще семь российских городов: Иркутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург и Улан-Удэ. 

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