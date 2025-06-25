В Самаре современные технологии помогут бороться с незаконными свалками

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Региональный оператор АО «Экология» запустил масштабный проект по пресечению незаконного вывоза строительных отходов и выявлению нарушителей. С помощью фотоловушек и систем видеонаблюдения в проблемных зонах фиксируются факты нарушений и госномера тех, кто незаконно вывозит строительный мусор и ведет предпринимательскую деятельность.

Ежедневно мониторинг осуществляют специализированные группы наблюдателей, выявляющие случаи сброса отходов. С 5 июня выявлено около 50 нарушений, информация о которых передана компетентным органам для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

В зависимости от характера правонарушения согласно ст. 8.2 КоАП за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления может достигать 350 000 рублей.

При повторном нарушении или при транспортировке отходов I-IV классов опасности без соответствующих документов, штрафы могут быть выше. Незаконная перевозка отходов наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью населения.

Неконтролируемое размещение строительных отходов приводит к загрязнению почвы, воды и воздуха, провоцируют распространение заболеваний. Внедрение системы видеонаблюдения позволит своевременно пресекать противоправные действия и привлекать нарушителей к ответственности.

Следует отметить, что строительный мусор не относится к категории твердых коммунальных отходов (ТКО), и его незаконное складирование на общедоступных площадках создает дополнительную финансовую нагрузку на население, вынужденное оплачивать последствия деятельности недобросовестных организаций.

«Масштаб борьбы с нарушителями будет расширяться — мы планируем установку дополнительных камер видеонаблюдения, проведение регулярных рейдов совместно с контролирующими органами, усиление надзора на проблемных участках. Я призываю граждан внести вклад в решение данной проблемы, своевременно сообщая о случаях незаконного сброса мусора по телефону горячей линии – 8 800 100 37 00», — прокомментировал ситуацию Генеральный директора АО «Экология» Андрей Викторович Шестаков.

Фото: pxhere.com