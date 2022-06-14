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9-11 июня в Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии 2022».

Инициаторами мероприятия выступали Некоммерческое партнерство «Национальное движение сберегающего земледелия» и Российско-Германский Форум «Петербургский диалог», при участии Научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.

В преддверии Дня России на конференции обсуждалась стратегическая тема сохранения почвенных ресурсов через применение технологий почвозащитного ресурсосберегающего (углеродосберегающего) земледелия.

Конференция объединила более 200 участников, среди которых были ведущие российские и зарубежные ученые из Китая, Аргентины, ЮАР, Турции, эксперты, сельхозтоваропроизводители, представители органов власти и бизнеса.

На конференции выступили: Орлова Людмила Владимировна, президент НП «Национальное движение сберегающего земледелия», член координационного комитета форума «Петербургский диалог»; Некрасов Роман Владимирович, Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России; Дурманов Николай Дмитриевич, специальный представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам биологической и экологической безопасности; Шашкин Антон Павлович, секретарь Экспертного совета по карбоновым полигонам Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; Герасенков Денис Васильевич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; Валентини Рикардо, Лауреат Нобелевской премии Мира 2007 г. в составе МГЭИК, лауреат премии Эрнста Геккеля 2015 г., почетный доктор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; Кус Мелике (Melike Kuş), координатор программы Земле- и водопользования Центра сохранения окружающей среды (Турция); представители Университет Стелленбош (ЮАР), Института Глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, МГУ имени М.В.Ломоносова, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Института географии РАН, Института Экологии РУДН, Санкт-Петербургского государственного университета, Агрофизического научно-исследовательского института, Самарского федерального исследовательского центра РАН, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного аграрного университета, Тамбовского государственного технического университета, инженерного центра «Карбон» (г. Грозный), ПАО «ФосАгро», ООО «Пегас-Агро», АО «ИнтТерра», представители ректоратов и ученые университетов-участников НОЦ «Инженерия будущего».

Модераторами конференции выступили Косогор Сергей Николаевич, руководитель проекта «Центр технологического трансфера» НИУ ВШЭ и Лычев Николай Александрович, главный редактор портала Agrotrend.ru.

В дискуссии участвовали сельхозтоваропроизводители, успешно внедряющие практики ПРЗ на территории разных регионов РФ: ООО «Зерно жизни», Самарская область, ООО КХ «Партнер», Алтайский край, ООО «Гелиопакс», Волгоградская область, ООО «МФ Искра», Белгородская область, ООО «Сезам Агро», Республика Крым, ООО «Орловка-АИЦ», Самарская область.

Продовольственная и экологическая безопасность являются одними из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны, а также необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышения качества жизни. Одной из ключевых угроз продовольственной и экологической безопасности (не только в России, но и в мире в целом) является почвенно-углеродный кризис. По статистике, в России площадь эродированных земель достигла уже 60%, деградированных - 30%, а 47% сельхозугодий фактически или потенциально подвержены разным формам опустынивания.

С целью борьбы с изменениями климата страны по всему миру принимают законы для регулирования выбросов парниковых газов. С 2023 года вводится трансграничный углеродный налог на продукцию крупных промышленных предприятий, что вынудит их приобретать углеродные квоты (кредиты).

Основным перспективным способом создания углеродных кредитов является удаление газов из атмосферы. Почва - это крупнейший земной поглотитель углерода, уникальное естественное и неиспользованное хранилище, обладающее огромным ресурсом. Углерод входит в состав всех живых организмов: именно углерод является каркасом и несущей осью всех органических молекул на земле. В связи с этим постепенно меняется парадигма ведения сельского хозяйства, внедряются технологии почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия (ПРЗ, углеродосберегающего земледелия), которые позволяют предотвратить эрозию и деградацию почвы.

Кроме того, «углеродный кредит» — такой же товар, как нефть или уголь. Эксперты полагают, что рынок «углеродных кредитов» скоро станет самым крупным на планете. Цены с 2018 года выросли от 7,6 евро до 80 евро за одну тонну. Прогнозируется, что размер мирового рынка добровольных компенсаций выбросов углерода достигнет 4276,9 млн долларов США к 2028 году по сравнению с 607,1 млн долларов США в 2021 году при среднегодовом темпе роста 31,2% в период 2022–2028 годов. Топ-5 игроков – Европа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Россия занимает первое место по площади территории и входит в тройку мировых лидеров по площади сельхозугодий и обладает огромным потенциалом с точки зрения распространения технологий ПРЗ и секвестрации почвенного углерода.

Совместный интеллектуальный потенциал участников конференции был направлен на обсуждение разработки национальной стратегии и обеспечение функционирования национального аграрного карбонового рынка. В ходе работы обсуждался международный опыт действующих международных и зарубежных MRV протоколов, рекомендации ФАО. Первым стратегическим шагом, по мнению экспертов, является определение наиболее недорогих и эффективных методов исследования, перечня оборудования и создание сети аграрных карбоновых полигонов.

На конференции было отмечено, что при проведении мониторинга и верификации, наиболее перспективными направлениями являются гиперспектральные методы, использование спутниковых технологий и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным мобильным аналитическим оборудованием. Обсуждались вопросы импортозамещения оборудования, используемого для мониторинга парниковых газов и исследования секвестрации углерода, что в современных геополитических условиях особенно актуально. Российские ВУЗы и научные центры представили свои разработки и опытные образцы оборудования в области аналитического приборостроения, гиперспектральных методов и дистанционных технологий для обеспечения технологической суверенности РФ на международном карбоновом рынке.

Участники конференции приняли резолюцию о реализации практических мероприятий, направленных на создание национальной российской методологии по мониторингу, отчетности и верификации для официальной регистрации объемов секвестрированного углерода и подсчета соответствующих углеродных кредитов, и обсудили проект организации рабочей группы с целью создания национального MRV-протокола, программного обеспечения для подсчета углеродных единиц и решения других системных вопросов на коллегиальной основе.

11 июня, в последний день конференции состоялся день поля с мастер-классом по применению БПЛА в технологиях ПРЗ (углеродосберегающего земледелия).

Фото из открытых источников