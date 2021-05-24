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В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»

24 мая 2021 12:30
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В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»

В субботу, 5 июня в Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии» в рамках Дня эколога и празднования 170-летия региона.

С 11.00 до 15.00 на территории будут работать тематические площадки, посвященные значимым датам экоистории Самарской области.

Также в эти часы пройдет экоквест: все желающие смогут получить на входе в парк буклет с картой и вопросами викторины. Ответив на все вопросы и пройдя по тематическим станциям, участвуя в интерактивах, в том числе в QR-квесте с выкладыванием фото в инстаграм, можно получить призы. Буклеты необходимо будет сдать организаторам до 14.30 возле входа в летний театр. Награда ждет троих победителей, а главный приз - электросамокат.

Также на фестивале можно будет принять участие в бесплатном занятии йогой, посетить выставку-продажу экологически чистой продукции. С 12.00 до 15.00 в летнем театре будет организован экологический кино-лекторий.

Закрытие фестиваля пройдет с 15.00 до 15.30, пишет Самру.ру.

Вход свободный, 0+

Теги: фестиваль Экология

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