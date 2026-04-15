В Самаре пляжи ушли под воду

Самарские пляжи накрывает большая вода: сегодня до конца дня они полностью исчезнут под водой. Как сообщал «МК в Самаре», на этой неделе Жигулёвская ГЭС начала повышенные сбросы воды для пропуска паводковых вод. В этом году подъём уровня воды ожидается выше средних значений из‑за больших снеговых запасов и резкого потепления.

13 апреля сброс воды на плотине ГЭС достигал 17 000 куб. м в секунду, а вчера, 14 апреля, был увеличен и может достигать пиковых 28 000 кубометров в секунду. Сейчас уровень воды выше ГЭС в Куйбышевском водохранилище составляет 53,1 м при НПУ (нормальный подпорный уровень, отметка полного наполнения водохранилища в обычных условиях, м) 53 м. На сайте «РусГидро» можно отслеживать ситуацию в ежедневном режиме.

По скорости течения и тому, с какой быстротой поднимается уровень, можно ожидать, что уже сегодня все знаменитые самарские пляжи вдоль набережной скроются под вешними водами.

