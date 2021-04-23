В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей

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В Самаре начали обработку мест отдыха населения. В общественных пространствах – в парках, скверах, на набережной, а также на крупных транспортных развязках в обязательном порядке выполняются сезонные работы по истреблению клещей и мышевидных грызунов. Акарицидные и дератизационные мероприятия необходимы для недопущения возникновения очагов опасных заболеваний: таких как геморрагическая лихорадка, бруцеллез, клещевой энцефалит.

«На текущей неделе от клещей обработаны скверы в Самарском районе, в скверах Ленинского работы завершаются. Со следующей недели обработка стартует и на набережной, и в городских парках. Общая площадь таких работ по всему городу составит 209 гектаров. Орошение поверхностей организуется при благоприятной погоде. На период дождей оно приостанавливается и возобновляется при первой же возможности. Наличие осадков чревато тем, что распыленный на растительность препарат смоется и эффективность профилактических мероприятий значительно снизится», – пояснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Одновременно с принятием мер, предотвращающих рост численности клещей, на тех же территориях уничтожают грызунов, у которых сейчас идет период активной миграции. Дератизацией охватят 266 гектаров городских объектов.

Подчеркнем, что предварительно, в ходе средников и субботников в рамках городского месячника по благоустройству, проходит подготовка к обработке. Сгребание сухой прошлогодней листвы, уборка сухостоя крайне необходимы не только для придания участкам ухоженного вида. Как правило, именно в такой среде, в сухой травяной подстилке и зимуют клещи, а также прячутся мыши.

Кроме того, перед стартом акарицидной обработки и дератизации специалисты провели энтомологическое обследование – осмотр и мониторинг территорий.

Через месяц после обработки будет осуществляться проверка контроля качества выполненных работ. Повторный осмотр нацелен на выявление признаков наличия клещей и мышей, следов их жизнедеятельности. Если особи вредителей и переносчиков опасных заболеваний будут обнаружены вновь, то территорию обработают еще раз.

Учитывая, что в последние несколько лет в начале осени достаточно длительное время наблюдается теплая погода, будет проводиться новый этап обработки.

Помимо этого, в ближайший месяц общественные пространства начнут избавлять от кровососущих насекомых. Например, в парках будут бороться с комарами с мая по начало июня, а на набережной эти работы запланированы трижды: в мае, июне и июле.

Как отмечают в Департаменте городского хозяйства и экологии, все применяемые препараты используются в концентрациях, губительных только для вредителей. Для человека, теплокровных животных они безопасны при условии соблюдения определенных мер.

«Применяются сертифицированные препараты, отлично зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет. Вместе с тем находиться в непосредственной близости во время орошения поверхностей не рекомендуется. Химсостав относится к 3 классу опасности. Стоит выждать 30-45 минут – на время обработки и проветривания территорий по периметру они ограждаются сигнальными лентами, размещаются предупредительные объявления», – рассказал директор подрядной организации Владимир Савенков.

Чтобы минимизировать контакты (некоторые граждане не реагируют ни на ленты, ни на объявления), период обработки регламентирован. Она осуществляется только в ночные часы или ранним утром (до 07:00).