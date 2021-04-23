В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском океанариуме живет семья пингвинов Гумбольдта – редкий краснокнижный вид, который представлен только нескольких океанариумах страны.
В самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина и организуют праздник для гостей
Организована очистка участков после того, как были демонтированы нелегальные объекты - гаражи, сараи.
На улице Ташкентской в Самаре  ликвидируют несанкционированные свалки
Самарцам настоятельно рекомендуют быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.
В Самаре установлен особый противопожарный режим
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Ежегодный сброс воды Волжской ГЭС  оказывает влияние на уровень паводковых вод.
Управление гражданской защиты напоминает правила безопасности при подъеме воды
В Самаре заболели 73 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Он впервые выиграл титул чемпиона России в личном зачете.
Рапирист Кирилл Бородачёв выиграл чемпионат России
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей

23 апреля 2021 13:45
108
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей

В Самаре начали обработку мест отдыха населения. В общественных пространствах – в парках, скверах, на набережной, а также на крупных транспортных развязках в обязательном порядке выполняются сезонные работы по истреблению клещей и мышевидных грызунов. Акарицидные и дератизационные мероприятия необходимы для недопущения возникновения очагов опасных заболеваний: таких как геморрагическая  лихорадка, бруцеллез, клещевой энцефалит. 

«На текущей неделе от клещей обработаны скверы в Самарском районе, в скверах Ленинского работы завершаются. Со следующей недели обработка стартует и на набережной, и в городских парках. Общая площадь таких работ по всему городу составит 209 гектаров. Орошение поверхностей организуется при благоприятной погоде. На период дождей оно приостанавливается и возобновляется при первой же возможности. Наличие осадков чревато тем, что распыленный на растительность препарат смоется и эффективность профилактических мероприятий значительно снизится», – пояснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Одновременно с принятием мер, предотвращающих рост численности клещей, на тех же территориях уничтожают грызунов, у которых сейчас идет период активной миграции. Дератизацией охватят 266 гектаров городских объектов.

Подчеркнем, что предварительно, в ходе средников и субботников в рамках городского месячника по благоустройству, проходит подготовка к обработке. Сгребание сухой прошлогодней листвы, уборка сухостоя крайне необходимы не только для придания участкам ухоженного вида. Как правило, именно в такой среде, в сухой травяной подстилке и зимуют клещи, а также прячутся мыши.  

Кроме того, перед стартом акарицидной обработки и дератизации специалисты провели энтомологическое обследование – осмотр и мониторинг территорий. 

Через месяц после обработки будет осуществляться проверка контроля качества выполненных работ. Повторный осмотр нацелен на выявление признаков наличия клещей и мышей, следов их жизнедеятельности. Если особи вредителей и переносчиков опасных заболеваний будут обнаружены вновь, то территорию обработают еще раз.

Учитывая, что в последние несколько лет в начале осени достаточно длительное время наблюдается теплая погода, будет проводиться новый этап обработки.

Помимо этого, в ближайший месяц общественные пространства начнут избавлять от кровососущих насекомых. Например, в парках будут бороться с комарами с мая по начало июня, а на набережной эти работы запланированы трижды: в мае, июне и июле. 

Как отмечают в Департаменте городского хозяйства и экологии, все применяемые препараты используются в концентрациях, губительных только для вредителей. Для человека, теплокровных животных они безопасны при условии соблюдения определенных мер.

«Применяются сертифицированные препараты, отлично зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет. Вместе с тем находиться в непосредственной близости во время орошения поверхностей не рекомендуется. Химсостав относится к 3 классу опасности. Стоит выждать 30-45 минут – на время обработки и проветривания территорий по периметру они ограждаются сигнальными лентами, размещаются предупредительные объявления»,  –  рассказал директор подрядной организации Владимир Савенков.

Чтобы минимизировать контакты (некоторые граждане не реагируют ни на ленты, ни на объявления), период обработки регламентирован. Она осуществляется только в ночные часы или ранним утром (до 07:00).

Теги: В центре внимания грызуны клещи обработка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
23 апреля 2021, 14:44
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
Это было сделано по просьбе Роспотребнадзора. Общество
119
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 апреля 2021, 12:58
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В больницах остаются 1460, вылечились и выписаны 57369 человек.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
159
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
23 апреля 2021, 12:26
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
Водителей и пешеходов просят быть осторожней. Происшествия
142

В центре внимания
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
23 апреля 2021  14:44
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
Общество
104
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
23 апреля 2021  13:45
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
Экология
104
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 апреля 2021  12:58
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
155
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
23 апреля 2021  12:26
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
Происшествия
139
В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ
23 апреля 2021  11:49
В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
154
Весь список