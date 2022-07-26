В регионе предпринимаются все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности лесов

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В Самарской области реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря ему практически полностью обновлен парк лесопожарной и лесопатрульной техники. Это позволяет эффективно контролировать ситуацию, своевременно обнаруживать и ликвидировать пожары.



Ежедневно в леса Самарской области выезжают патрульные группы. Предотвращают и фиксируют нарушения, а также следят за состоянием древостоя. Сейчас особое внимание уделяется обеспечение пожарной безопасности на территории Фестивального парка Мастрюковских озер, принимающего 10-ый юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2022».



На круглосуточном дежурстве находятся тринадцать человек личного состава лесной охраны. Кроме того, определены пешие маршруты патрулирования, есть пункт наблюдения. Наши коллеги имеют в наличии рации, бинокли, шанцевый инструмент. При необходимости дополнительная техника подъедет в течение получаса.



В минувшие выходные в патрулировании территории iВолги приняли участие заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников и молодежный министр лесного хозяйства и экологии Иван Каранов. Коллеги осмотрели технику и провели разъяснительные беседы среди участников форума.

"В Самарской области с 15 апреля и по 15 октября действует особый противопожарный режим. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, от 60 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц", - напомнил заместитель министра Павел Мельников.



Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности!



Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры чтобы остановить его, и обязательно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно) и по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Фото: ГУ МЧС СО