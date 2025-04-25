В ОП РФ заявили, что процесс обмеления рек в России вызывает тревогу

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Обмеление рек создает угрозу опустынивания земель. Об этом заявил в эфире "России 1" член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев.

Так, в пойме Волги в Астраханской области из-за маловодного периода выгорает трава. На не существовавших ранее островах, указал он, появился тростник и начал гореть, пишет Смотрим.

"Пойма реки Волги – это место зимовья и место, в котором кормятся почти все перелетные птицы, идущие с Индии в сторону севера нашей родины. И идет большой каскад тянущихся друг за другом событий, комплекс проблем, который нужно решать, на мой взгляд, уже сейчас", – сказал Лифантьев.

В качестве примера похожей проблемы он привел Испанию. Страна на 20% подвержена опустыниванию. К 2090 году, по словам Лифантьева, уже Краснодарский край будет превращен в пустыню, на 80%.

"То есть пойдет процесс опустынивания. И водные ресурсы через 50 лет – это будут, наверное, главные ресурсы, более важные, нежели нефть. Потому что питьевая вода, пресная вода – один из самых важнейших ресурсов будущего", – сказал Лифантьев.

Он также отметил: денежные средства на экологию в стране выделялись всегда. С 2018 года суммы не сокращали ни разу. Но нужны усилия всех граждан РФ, чтобы решить проблемы экологии.