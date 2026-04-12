В ночь на понедельник, 13 апреля в Самарской области ожидается гроза, град и сильный вете

В ночь на понедельник, 13 апреля в Самарской области ожидается гроза, град и сильный ветер. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
"Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 13 апреля в регионе местами ожидается гроза, усиление северного, северо-восточного ветра 15-18 м/с, возможен град утром, местами туман при видимости 500 метров и менее", - отмечается в сообщении.
МЧС России напоминает:
- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.