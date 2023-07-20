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В некоторых регионах России установится аномальная жара

20 июля 2023 10:57
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В некоторых регионах России установится аномальная жара

В ближайшие дни на Русской равнине установятся и аномальная жара, и сентябрьская прохлада. Еще в начале недели в регион пробился очередной активный атлантический циклон. Погода почти везде испортилась – пошли дожди и заметно похолодало. В Ярославле, например, накануне показания термометров едва поднялись до +19 градусов. В Вологде было не выше +15 градусов. Заливало также Предуралье и Урал.

В Москве среда тоже началась с дождей. Правда, во второй половине дня погода улучшилась и даже выглянуло солнце. В полдень столичные термометры показывали сентябрьские +15 градусов, а к вечеру воздух прогрелся почти до +20. На юге, например, в Сочи, температура повысилась до комфортных +27. Однако в соседних районах отмечались грозовые ливни, а в Азовском море раскручивались смерчи, пишет Смотрим.

На севере Русской равнины из-за плотной облачности в течение дня будет не выше +20 градусов. На юге солнце станет лучше прогревать воздух. В Краснодаре, например, сегодня будет солнечно, воздух прогреется до +30...+32 градусов. С каждым днем температура продолжит расти. С пятницы и до конца недели в столице Кубани будет уже +33...+35 градусов жары. На пару градусов станет свежее только в понедельник.

В Санкт-Петербурге сохранится холодная аномалия, пройдут небольшие дожди, термометры покажут не больше +19…+21 градусов.

Средняя полоса России окажется в переходной зоне. Там будет ни жарко, ни холодно, но погода останется неустойчивой. В Москве – невысокая вероятность гроз только в субботу. В остальные дни ожидаются небольшие локальные дожди. В разгар дня температура воздуха повысится до +19...+24 градусов.

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