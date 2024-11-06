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В этом году завершается первый этап расчистки русла Сызранки

6 ноября 2024 10:43
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В этом году завершается первый этап расчистки русла Сызранки

Оздоровление реки стало возможным благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

«Проект реализуем для восстановления водного объекта, улучшения его санитарно-экологических показателей, функционирования водно-гребной базы и развития туризма в городе», - сказал руководитель департамента природопользования минлесхоза Максим Шаго.

Результатом первого этапа станет более 41 гектара акватории, расчищенной от донных отложений и растительности. В этом помогает земснаряд, который перекачивает ил по пульпопроводу на расстояние 1,5 км. Так донный грунт попадает на карты намыва. Иными словами, это три большие «ванны», каждая до 12 м в глубину. А когда карта заполняется, ее консервируют и накрывают почвенно-растительным слоем.

Жители говорят, что раньше воды здесь было и не видно – сплошные заросли. А сейчас даже появилось много рыбы, стали замечать лебедей и уток. Но больше всего расчистке рады спортсмены водно-гребной базы.

«Сейчас ситуация намного улучшилась, занятия по академической гребле стали качественнее. Если раньше нам приходилось углубляться в акваторию, то сейчас начинаем занятия прямо с пирса. Мы благодарны губернатору, министерству лесного хозяйства, минспорта», – прокомментировала директор спортшколы Лариса Шлепп.

Тренер Инна Симонова говорит, что место идеально подходит для развития детско-юношеского спорта. Акватория водохранилища уникальна тем, что здесь можно устраивать дистанции в 2 км на «тихой» воде в любую погоду. К тому же, тут нет судоходства.

«Когда всю акваторию расчистят, мы сможем вновь проводить здесь Всероссийские соревнования», – говорит Симонова.

Работы первого этапа почти завершены. Но в планах – второй этап, и уже в рамках нового федерального проекта «Вода России». Предстоит расчистить еще свыше 33 гектаров реки.

Фото предоставлено пресс-службой Минлесхоза

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