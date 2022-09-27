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В Большой Глушице заканчивается реконструкция насосно-фильтровальной станции

27 сентября 2022 14:29
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После ввода ее в эксплуатацию качественной питьевой водой будет обеспечено на 9 тысяч человек больше.

В Большой Глушице заканчивается реконструкция насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями. После ввода ее в эксплуатацию качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения будет обеспечено на 9 тыс. человек больше: с 8,1 тыс. (45%) до 17,1 тыс. (94,6%) населения района.

Работы в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта "Жилье и городская среда" ведутся с августа 2020 года. В этом году объект запланирован к сдаче.

Сам объект представляет собой водозаборные сооружений на берегу Большеглушицкого водохранилища, три нитки напорных трубопроводов диаметром 160 мм протяженностью 1,8 км, расположенные между насосной станцией и площадкой с фильтровальными сооружениями, а также два полузаглубленных накопительных резервуара объемом 750 м3 каждый с системой подводящих и отводящих трубопроводов очищенной питьевой воды.

К настоящему моменту основные работы по реконструкции комплекса завершены. На финишном этапе еще необходимо произвести работы на втором накопительном резервуаре, завершить работы по монтажу наружного освещения, автоматизации, вентиляции и отопительных систем, а также восстановить благоустройство территории.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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