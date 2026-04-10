В ближайшие 2-4 часа местами на северо-востоке Самарской области ожидается сильный дождь

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа местами на северо-востоке области ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм, с сохранением до конца дня 10.04.2026».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)