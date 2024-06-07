В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град

По информацииПриволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, шквал 18-23 м/с, крупный град с сохранением ночью 8 июня.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
- ограничить выход из зданий;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».