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В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается туман

30 октября 2024 18:20
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По иформации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, с сохранением утром 31 октября.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   freepik.com

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