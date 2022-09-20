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Которая определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу.
Утверждена «Стратегия сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года»
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Утверждена «Стратегия сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года»

20 сентября 2022 17:20
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Которая определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу.

В 2021 году по поручению Дмитрия Азарова постановлением Правительства Самарской области от 20.08.2021 № 596 утверждена «Стратегия сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года», которая определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочную перспективу. Самарская область одна из немногих регионов разработала и приняла указанный документ.

Реализация Стратегии опирается на международные принципы, учитывает актуальные вызовы и угрозы биологическому биоразнообразию на глобальном, национальном и региональном уровнях

Важным этапом реализации Стратегии является исполнение Плана действий, в котором четко прописаны мероприятия, определены сроки реализации и ответственные исполнители 

В 2022 году в соответствии с данной Стратегией был разработан и утвержден постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2022 №755 план действий по ее реализации 

План действий включает 52 мероприятия, по трем основным направлениям:

1. Государственное управление в сфере сохранения биоразнообразия (12 мероприятий).
2. Практическая деятельность, направленная на сохранение компонентов биоразнообразия (32 мероприятия).
3. Экологическое воспитание и просвещение населения Самарской области, формирование информационной среды и экологической культуры (8 мероприятий).

В рамках исполнения плана будут реализованы природоохранные мероприятия, в том числе мероприятия по обеспечению режима и развитию системы ООПТ регионального значения Самарской области, мониторингу биоразнообразия объектов животного и растительного мира и среды их обитания, по ведению Красной книги Самарской области и др

В реализации мероприятий примут участие научные и образовательные организации, федеральные государственные бюджетные учреждения, органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления Самарской области, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба минлесхоза СО.

 

Фото:   пресс-служба минлесхоза СО

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