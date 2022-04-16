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Стало известно, почему погибла рыба в пруду Самарской области

16 апреля 2022 12:12
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Стало известно, почему погибла рыба в пруду Самарской области

Зимний замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода. Такова предварительная причина нашумевшего инцидента, который произошел в пруду Утятник около села Георгиевка Кинельского района.

Напомним, местные жители поделились в социальных сетях кадрами, на которых видно, что около берега брюхом кверху плавает большое количество рыбы. Из-за чего она погибла? Этим вопросом задались не только очевидцы, но и представители надзорных органов.

На место замора рыбы прибыли специалисты Кинельской районной ветеринарной службы, Самарского ветеринарного объединения, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области, отдела экологического контроля Кинельского района. Они отобрали пробы воды и грунта, чтобы исключить острые инфекционные и инвазивные заболевания и наличие отравляющих элементов.

«Предварительная версия – зимний замор рыбы. Это характерно для небольших водоемов в суровые зимы, когда происходит существенное промерзание воды. Недостаток кислорода в воде в таком случае может спровоцировать массовую гибель рыбы», - сообщили представители регионального правительства, пишет ГТРК Самара.

Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов произведенных проб. Сейчас они переданы в Самарскую областную ветеринарную лабораторию.

 

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