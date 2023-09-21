Союз охраны птиц России приглашает к участию во Всемирных Днях наблюдений птиц-2023

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Цель Дней наблюдений – привлечь внимание людей к миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом.



Главная задача Дней наблюдений – переписать всех птиц, встреченных за любой промежуток времени в эти дни и направить результаты своих наблюдений в национальные координационные центры. Пернатых считают дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учёта имеют большое научное значение.



По просьбам участников акции из северных регионов страны Союз охраны птиц России расширил сроки её проведения.



Страны-участники Дней наблюдений соревнуются между собой: где будет отмечено наибольшее количество видов, учтено наибольшее число особей, в какой стране будет максимальным число участников акции. В последние годы чемпионский титул Дней наблюдений завоёвывается россиянами. Если сравнить статистику Дней наблюдений в России (http://www.biodat.ru/db/birds/b_res2021.htm) и во всем мире (http://www.eurobirdwatch.eu/), то Россия является лидером как по числу участников акции, так и по числу учтённых птиц.



Что Вы можете сделать для успеха Дней наблюдений в России



- принять участие в акции и оперативно прислать результаты своих наблюдений (оптимальный способ передачи информации для быстрого подсчёта – заполнение анкеты участника на сайте Биодат www.biodat.ru);



- организовать экскурсии и пригласить на них друзей и знакомых, детей и взрослых;



- написать статью о Днях наблюдений птиц или охране птиц для местной газеты или журнала;



- рассказать о птицах и их охране в одной из местных школ или детских садов, пригласить детей участвовать в акции;



- устроить в своём городе (селе) конкурс детских рисунков или плаката, посвящённого охране птиц;



- разместить информацию о Днях наблюдений птиц на одной из доступных Вам интернет-страниц.



Приглашаем всех россиян участвовать в Днях наблюдений птиц-2023!



Даже если Вы до сих пор никогда не увлекались птицами – это не помеха тому, чтобы немного понаблюдать за ними. Если у Вас нет времени выехать на природу, сделайте это в городском парке. Если Вы – не городской житель, выйдите на окраину посёлка и посчитайте птиц, которые Вас окружают. Пернатых можно считать даже в пути, из окна автобуса или электрички.



Чтобы Ваши наблюдения вошли в базу данных, пришлите их результаты. В анкете на сайте Биодат www.biodat.ru напишите, как Вас зовут и укажите место, где были проведены наблюдения, дату и время наблюдений. Выберите в предложенных ячейках анкеты названия видов, встреченных Вами, и укажите число особей каждого вида. Отметьте также, сколько встреченных птиц были Вам незнакомы. Если Вы проводили учёт в компании друзей, сообщите и их имена или укажите количество людей в группе наблюдателей.