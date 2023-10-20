Сотрудники «Тольяттиазота» выпустили в Волгу более 12 000 мальков сазана

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Сотрудники «Тольяттиазота» выпустили в Саратовское водохранилище более 12 000 мальков сазана — рыбы ценной породы. Экологическая акция состоялась в рамках реализации ежегодной программы по восполнению биоресурсов р. Волги.

В мероприятии также приняли участие представители Росрыболовства и ученики инженерно-технического класса кадетской школы №55 Тольятти. Размер выпускаемой молоди составил около 10 см, средний вес — примерно 20 г. Промысловой величины сазан достигнет к следующему году.

Искусственным воспроизводством сазана занимались специалисты рыбоводческого хозяйства при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре, который находится в с. Винновка Самарской области. Там были созданы оптимальные условия для развития и быстрой адаптации молоди к естественной среде обитания.

Акция по восполнению биоресурсов Волги проводится каждую осень с 2008 года. За время реализации программы при поддержке «Тольяттиазота» в Саратовское водохранилище было выпущено 280 000 мальков рыб различных ценных пород.