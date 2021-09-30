Синоптики рассказали, какой будет зима в Самарской области

174

Приволжское УГМС представило прогноз аномалий по температуре воздуха в Самарской области на предстоящий зимний период. Судя по нему, жителям стоит готовиться к морозам.

— В декабре, как правило, температура воздуха составляет около -8,5 градуса. Но в этом году она будет ниже нормы. Только на юго-западе региона ожидаются показатели, близкие к привычным, — рассказали в Приволжском УГМС.

В январе и феврале 2022 года синоптики ожидают температуру воздуха около нормы. Она составляет -11,6 и -11,1 градуса соответственно.

Есть и предварительный прогноз на март. Температура воздуха ожидается около нормы. Она составляет -5 градусов.

Холодный декабрь обещают и в других регионах России. При этом синоптики предупреждают, что это лишь предварительный прогноз. И по факту погода может подготовить сюрпризы.

Климатологи отмечают, что зимы в России стали теплее. Это подтверждают и синоптики — по данным Росгидрометцентра, в течение последних девяти лет, с 2012 по 2020 год, все феврали были теплыми или очень теплыми, и только в этом году средняя температура последнего месяца зимы оказалась заметно ниже нормы, пишет 63.ру.

— Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивнее, чем летние. В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков — уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега, — прокомментировал климатолог Андрей Киселев.