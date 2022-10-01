Синоптики рассказали, какой будет зима в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры.
1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть
В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билет в будущее» принесет практическую пользу молодежи.
В самарском Историческом парке прошла презентация профориентационного сериала – «Билет в будущее»
Дмитрий Азаров провел очередное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан на территории Самарской области.
«Еще раз хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись на призыв Родины», - Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по мобилизации
Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказал о пользе оздоровительной ходьбы.
Александр Муравец: сегодня отмечается Международный день ходьбы
Сборная Самарской области, принимавшая Спартакиаду, – в пятерке сильнейших.
В Тольятти определились победители VII Спартакиады пенсионеров России
Основная цель, задача всей нашей системы – это повышение продолжительности жизни.
Армен Бенян поздравил жителей губернии с Днем пожилого человека
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет жизни!
Обращение Дмитрия Азарова к землякам по случаю Дня пожилых людей
Так сотрудники О МВД Жигулевска провели профилактическую беседу в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Полицейские региона проводят профилактические беседы с пожилыми жителями
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Синоптики рассказали, какой будет зима в Самаре

1 октября 2022 13:29
181
Синоптики рассказали, какой будет зима в Самаре

Стало известно, какой будет температура предстоящей зимой в Самарской области. Предварительным прогнозом на три месяца поделились представители Гидрометцентра России.

— В декабре средняя температура воздуха составит -8,4 градуса. В январе и феврале же этот показатель будет равняться -10,3 градуса, — пояснили синоптики.

По их словам, в ближайшие шесть месяцев жителям региона не стоит ожидать температурных аномалий. В течение всего отопительного сезона, с октября по март, температура будет в пределах нормы:

  • октябрь: +5,9 градуса;
  • ноябрь: -2,2 градуса;
  • декабрь: -8,4 градуса;
  • январь: -10,3 градуса;
  • февраль: -10,3 градуса;
  • март: -3,8 градуса.

Но стоит учитывать, что эта информация носит предварительный характер. Более точными специалисты считают краткосрочные прогнозы, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры.
1 октября 2022  16:52
1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть
23
Дмитрий Азаров провел очередное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан на территории Самарской области.
1 октября 2022  16:30
«Еще раз хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись на призыв Родины», - Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по мобилизации
105
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
1 октября 2022  11:28
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
386
Самарскую область на церемонии представлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 сентября 2022  18:32
Дмитрий Азаров – о вхождении в состав России новых субъектов: "Сегодня мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории"
1622
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
485
Весь список