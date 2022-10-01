Синоптики рассказали, какой будет зима в Самаре

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Стало известно, какой будет температура предстоящей зимой в Самарской области. Предварительным прогнозом на три месяца поделились представители Гидрометцентра России.

— В декабре средняя температура воздуха составит -8,4 градуса. В январе и феврале же этот показатель будет равняться -10,3 градуса, — пояснили синоптики.

По их словам, в ближайшие шесть месяцев жителям региона не стоит ожидать температурных аномалий. В течение всего отопительного сезона, с октября по март, температура будет в пределах нормы:

октябрь: +5,9 градуса;

ноябрь: -2,2 градуса;

декабрь: -8,4 градуса;

январь: -10,3 градуса;

февраль: -10,3 градуса;

март: -3,8 градуса.

Но стоит учитывать, что эта информация носит предварительный характер. Более точными специалисты считают краткосрочные прогнозы, пишет 63.ру.