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Самарский Росреестр принял участие в молодежной экологической акции, которую ежегодно проводит Самарская областная территориальная организация Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. В этом году мероприятие прошло в поселке Венера городского округа Похвистнево Самарской области – в «Парке Ветра».

В рамках экологической акции была проведена очистка береговой зоны и сплав по реке Большой Кинель. Участники сплавлялись на сапах и каяках, а также на байдарках и многоместных катамаранах. Организатором сплава выступила Межрегиональная общественная организация «Содействие спорту, культуре и образованию». Благодаря экосплаву удалось очистить от мусора самые популярные места отдыха горожан, стоянки туристов и рыбаков.

Каждый из волонтеров понимал важность очистки природы от отходов, которые наносят вред экосистеме реки. «Наша природа удивительно красива, – делится своими впечатлениями участница мероприятия, член первичной профсоюзной организации самарского Росреестра Юлия Юдакова. - Когда видишь всю эту красоту, понимаешь: какую ответственность мы несем за ее сохранность!»

«Такой опыт вдохновляет молодежь продолжать участвовать в экологических инициативах, формирует у молодого поколения ответственное отношение к природе!» - отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева.

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области