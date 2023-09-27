С 28 сентября по 2 октября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс

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По информации Приволжского УГМС в период с 28 сентября по 2 октября местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов - 4 класс.

В солнечную и сухую погоду возрастает опасность природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Оставленный без присмотра костер, непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка может стать причиной лесного пожара. Наиболее опасны случаи, когда граждане специально поджигают траву, чтобы очистить от неё садовые участки и примыкающие территории.

Так, за истекшие сутки на тушение палов сухой травы пожарные подразделения выезжали 6 раз. Общая площадь пожаров составила около 0,102 га.

2 пожара зарегистрировано в Кинельском районе. По одному возгоранию произошло в Волжском, Кинель-Черкасском, Исаклинском и Красноармейском районах.

С начала 2023 года произошло 2355 природных пожаров на общей площади более 125 га, и 95 лесных пожаров на общей площади 173 га.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и следовать правилам поведения в период особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а также уголовная ответственность.

Согласно ст. 20.4 КоАП РФ:

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность в виде административного штрафа в размере:

на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 60 до 80 тысяч рублей;

на юридических лиц – от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.

В случае, если нарушение требований пожарной безопасности, повлекло возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение вреда здоровью человека, либо его смерть предусмотрена АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность в виде административного штрафа в размере:

на граждан – от 40 до 50 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 80 до 100 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 90 до 110 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток;

на юридических лиц – от семисот тысяч до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Если вы стали очевидцем природного пожара обязательно сообщите о нем по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(846) 231-00-63 или в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».

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