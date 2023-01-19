Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.87
0.21
EUR 74.59
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию

19 января 2023 09:25
131
Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать мусор в канализацию

Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям применять санкции. С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор (РЭО). Там добавили, что собрать на практике сведения о засорах канализации мусором несложно: их аккумулируют диспетчерские службы водоканалов, пишут "Известия".

Всё чаще канализация в жилых домах забивается тем мусором, который не предназначен для нее, это ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое.

«Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — сказали «Известиям» в операторе.

Поэтому РЭО предлагает разработать меры по снижению доли отходов, смываемых в канализацию, а также проработать вопрос создания системы штрафов за такие засоры.

Дело в том, что оператор работает над механизмом, который позволяет сократить образование отходов, плюс развивает инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот. Речь идет о расширенной ответственности производителей (РОП). Плюс компания занимается инвестициями в инфраструктуру. Поэтому для того, чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их важно выбрасывать в соответствующие контейнеры (для пищевых и непищевых) для вторсырья или смешанных отходов, а не в канализацию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
162
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
452
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1329
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
361
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
580
Весь список