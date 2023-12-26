Россиян предупредили о мощном двухцентровом циклоне

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В Россию пришёл мощный двухцентровый циклон, один его центр стоит над Уралом, а другой — севернее Мурманска. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, влияние циклона продлится до конца текущей недели.

«30—31 декабря аномальные температуры будут в Якутии, на севере Иркутской области. Там температуры будут на четыре-восемь градусов ниже нормы. А южнее — восточная часть Урала, Новосибирск, Красноярск — на четыре-восемь градусов выше нормы. Поволжье, Москва, Астрахань, Ростов-на-Дону — на два-четыре градуса выше нормы», — сказал специалист в беседе с RT.

В частности, минимальная температура в Якутии в ночное время суток будет минус 44 градуса, в Новосибирске и Омске — около восьми градусов мороза, а вот в Москве — от нуля до плюс четырёх градусов тепла, в Ростове-на-Дону — до двух градусов с отметкой плюс.

В Самарской области пока по-прежнему потепление.