Редкие растения Самарского региона украсили экотропу Флорариума в парке Зарядье в Москве

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Семенами краснокнижных растений со столичными коллегами поделился Ботанический сад Самарского университета им. Королёва.

Парк Зарядье входит в Совет ботанических садов России, что позволяет ему развивать свою коллекцию за счет обмена семенным фондом с другими хранителями флоры.

Ботанический сад Самарского университета им. Королёва откликнулся на просьбу коллег из столицы и предоставил им семена ряда растений, которые встречаются в климатической зоне Самарского региона. Среди этого "десанта" – краснокнижные гипсофила жигулевская и тимьян жигулевский, а также горечавка легочная.

В парке Зарядье эти растения теперь можно увидеть как под открытым небом, так и в экспериментальной аэропонной оранжерее павильона "Заповедное посольство" Флорариума, где создан маршрут "Россия". Маршрут "Россия" включает фитобоксы всех 89 регионов страны: от Калининграда до Чукотки, от побережья Северного Ледовитого океана до Крыма. Так, горечавка легочная, присланная из Самарской области, сейчас хорошо себя чувствует в фитобоксе Санкт-Петербурга.

Из Самарской области в Москву также отправились семена ясенца голостолбикового, лука косого, лилии кудреватой, кровохлебки лекарственной, касатика карликового, касатика солелюбивого, полыни эстрагон, качима жигулевского, тимьяна жигулевского.

Коллекция Флорариума помогает не только знакомить посетителей парка Зарядье с растениями регионов России, но и наблюдать за поведением растений в условиях аэропоники и контролируемого микроклимата круглый год.

"Мы передали коллегам из парка Зарядье базу данных для обменных операций, консультируем их по видам растений, – отметила Ирина Рузаева, начальник отдела флоры Ботанического сада Самарского университета им. Королёва. – Горечавка легочная включена в Красные книги многих регионов. Мы также обсудили с коллективом отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Зарядье возможность курирования нами развития фитобокса Самарской области".

Фото: Самарский университет