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Цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности на территории субъекта РФ.
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Путин подписал закон об эксперименте на Сахалине по ограничению выбросов парниковых газов

6 марта 2022 21:57
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Цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности на территории субъекта РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Цель эксперимента - достижение углеродной нейтральности на территории субъекта РФ. Сам эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года включительно, однако предполагается, что Сахалинская область достигнет его цели до конца 2025 года. Как говорится в пояснительной записке, эксперимент может также проводиться и на территориях других субъектов РФ, которые будут включены в него путем внесения поправок в закон.

Как отмечали в кабмине, который является автором инициативы, на практике будет осуществлена проверка методов и инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых газов, а также отработана методология формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов, заложены предпосылки для международного признания отечественных подходов. Так, для достижения цели эксперимента на уровне субъекта РФ будет проводиться инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов. Эксперимент также вводит квотирование выбросов парниковых газов и обязывает региональные регулируемые организации соблюдать установленную квоту.

Кроме того, закон обязывает компании представлять более широкую (по сравнению с федеральным уровнем) углеродную отчетность, а также определяет размер квот. Для определения размера квоты предлагается использовать верифицированные сведения о выбросах парниковых газов, квоты будут устанавливаться ежегодно. При установлении размера квоты будут учитываться баланс выбросов и поглощений парниковых газов на территории участника эксперимента и необходимый для достижения цели эксперимента темп сокращения выбросов парниковых газов. За превышение квоты взимается плата, она будет рассчитываться путем умножения величины выбросов парниковых газов сверх квоты на соответствующую ставку, установленную кабмином.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Срок выдачи квот устанавливается до 1 октября первого календарного года представления углеродной отчетности. Таким образом, первая отчетность поступит в 2023 году.

 

Фото:   pixabay

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