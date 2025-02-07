Прогноз погоды в Самаре на выходные 8-9 февраля

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 8 февраля, в Самаре будет пасмурно, в течение дня ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха составит −10°...−8°, днем поднимется до −7°...−6° и сохранится на этом уровне вечером, а ночью опустится до утренних значений. Ветер умеренный, до 4,6 м/с.

В воскресенье, 9 февраля, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня будет идти снег. Утром температура воздуха составит −10°...−8°, днем поднимется до −7°...−5° и сохранится на этом уровне до конца дня. Максимальная скорость ветра составит около 4,3 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Челябинске — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +1°С. Высокие показатели также ожидаются в Сочи.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь температура опустится вплоть до −24°С. Но низкие показатели ожидаются также в Красноярске и Новосибирске.