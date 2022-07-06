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Проект «Посади лес» запустил акцию «Лес во имя любви»

6 июля 2022 14:55
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Проект «Посади лес» запустил акцию «Лес во имя любви»

Накануне Дня семьи, любви и верности проект «Посади Лес» Движения ЭКА запускает всероссийскую акцию «Лес во имя любви». Организаторы предлагают всем желающим подарить любимым и родным людям сертификаты на настоящие деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших лесных территориях.

Присоединиться к акции и посадить в честь близких «семейный лес» можно до середины июля. Для этого необходимо на сайте PosadiLes.ru выбрать желаемое количество деревьев и внести пожертвование на их посадку. Чтобы саженцы окрепли и стали деревьями-долгожителями, при оформлении сертификата можно добавить поддержку агроуходов за ними. 

Сертификаты ко Дню семьи, любви и верности оформлены в специальном праздничном дизайне в нескольких вариантах. Даритель сможет выбрать на сайте понравившийся шаблон, вписать в него имена дорогих сердцу людей и преподнести в качестве электронной или распечатанной на бумаге открытки.

«День семьи, любви и верности – молодой  праздник, который с каждым годом привлекает все больше сторонников. Возможно, секрет его растущей популярности в том, что нам всем нужен особенный повод сказать «спасибо» близким за любовь и семейное счастье. Каждый может выразить это по-своему: уделить больше внимания любимым, провести время вместе или сделать им символически значимый подарок. Мы предлагаем в пару кликов посадить в честь самых важных людей лес, который будет расти, развиваться и крепнуть вместе с вашими чувствами и отношениями», – говорит координатор проекта «Посади лес» Виктория Озерина.

Осенью 2022 года волонтеры Движения посадят деревья на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий, а лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за саженцами. После посадок все обладатели сертификатов получат фотографию и GPS-координаты саженцев.

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