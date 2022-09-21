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Почта России участвует в акции #БумБатл

21 сентября 2022 11:16
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Почта России участвует в акции #БумБатл

Почта России участвует в акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты», и до 1 ноября 2022 года принимает на переработку использованные коробки для посылок. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология». В проекте участвуют 254 отделения Почты в 34 регионах России, в том числе 23 отделения в Самарской области. 

Коробки от посылок или любой другой картон можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Каждый час сотрудники Почты будут забирать макулатуру из клиентского зала, а несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить упаковку в места переработки.

«Почта второй раз участвует в #БумБатл. В прошлом году мы проводили сбор макулатуры в офисах компании только среди своих сотрудников. Многие коллеги с удовольствием поддержали эту инициативу, поэтому мы решили распространить ее и на свои отделения. Если услуга приема упаковки будет популярна у наших клиентов, мы запустим проект на постоянной основе», - прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В 2021 году Почта России стала победителем корпоративного этапа всероссийской акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты». Волонтеры организовали в офисах Почты сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате, компания направила на переработку 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.

В 2022 г. Почта запустила в продажу коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он снижает количество этапов переработки использованной упаковки и расширяет возможности для ее вторичного использования. 

 

Список отделений Почты России, в которых на переработку можно сдать упаковку от посылок и другие виды картона  

1

УФПС Самарской области

446140

с. Красноармейское, ул. Мира, д. 6

2

УФПС Самарской области

446552

пгт. Суходол, ул. Куйбышева, д. 14

3

УФПС Самарской области

446180

с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 95

4

УФПС Самарской области

446100

г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 35

5

УФПС Самарской области

446200

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2

6

УФПС Самарской области

446660

с. Борское, ул. Советская, д. 39

7

УФПС Самарской области

445050

г. Тольятти, ул. Мира, д. 67

8

УФПС Самарской области

445028

г. Тольятти, ул. Революционная, д. 58

9

УФПС Самарской области

445040

г. Тольятти, пр. Ленинский, д. 10а

10

УФПС Самарской области

445027

г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 43

11

УФПС Самарской области

445350

г. Жигулевск, ул. Ленина, д. 7

12

УФПС Самарской области

446026

г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса, д. 51

13

УФПС Самарской области

446028

г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 22

14

УФПС Самарской области

446300

г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 14

15

УФПС Самарской области

446450

г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 141

16

УФПС Самарской области

443105

г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 142

17

УФПС Самарской области

443106

г. Самара, ул. Стара Загора, д. 277

18

УФПС Самарской области

443100

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 215

19

УФПС Самарской области

443115

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 117

20

УФПС Самарской области

443065

г. Самара, пер. Долотный, д. 11

21

УФПС Самарской области

446840

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 5

22

УФПС Самарской области

446910

ж/д ст. Шентала, ул. Советская, д. 10

23

УФПС Самарской области

446430

г. Кинель, ул. Маяковского, д. 79

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