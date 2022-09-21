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Почта России участвует в акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты», и до 1 ноября 2022 года принимает на переработку использованные коробки для посылок. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология». В проекте участвуют 254 отделения Почты в 34 регионах России, в том числе 23 отделения в Самарской области.

Коробки от посылок или любой другой картон можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Каждый час сотрудники Почты будут забирать макулатуру из клиентского зала, а несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить упаковку в места переработки.

«Почта второй раз участвует в #БумБатл. В прошлом году мы проводили сбор макулатуры в офисах компании только среди своих сотрудников. Многие коллеги с удовольствием поддержали эту инициативу, поэтому мы решили распространить ее и на свои отделения. Если услуга приема упаковки будет популярна у наших клиентов, мы запустим проект на постоянной основе», - прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

В 2021 году Почта России стала победителем корпоративного этапа всероссийской акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты». Волонтеры организовали в офисах Почты сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате, компания направила на переработку 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.

В 2022 г. Почта запустила в продажу коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он снижает количество этапов переработки использованной упаковки и расширяет возможности для ее вторичного использования.

Список отделений Почты России, в которых на переработку можно сдать упаковку от посылок и другие виды картона