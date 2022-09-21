Почта России участвует в акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты», и до 1 ноября 2022 года принимает на переработку использованные коробки для посылок. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экология». В проекте участвуют 254 отделения Почты в 34 регионах России, в том числе 23 отделения в Самарской области.
Коробки от посылок или любой другой картон можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Каждый час сотрудники Почты будут забирать макулатуру из клиентского зала, а несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить упаковку в места переработки.
«Почта второй раз участвует в #БумБатл. В прошлом году мы проводили сбор макулатуры в офисах компании только среди своих сотрудников. Многие коллеги с удовольствием поддержали эту инициативу, поэтому мы решили распространить ее и на свои отделения. Если услуга приема упаковки будет популярна у наших клиентов, мы запустим проект на постоянной основе», - прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.
В 2021 году Почта России стала победителем корпоративного этапа всероссийской акции #БумБатл, которую проводит АНО «Национальные приоритеты». Волонтеры организовали в офисах Почты сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате, компания направила на переработку 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.
В 2022 г. Почта запустила в продажу коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он снижает количество этапов переработки использованной упаковки и расширяет возможности для ее вторичного использования.
Список отделений Почты России, в которых на переработку можно сдать упаковку от посылок и другие виды картона
|
1
|
УФПС Самарской области
|
446140
|
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 6
|
2
|
УФПС Самарской области
|
446552
|
пгт. Суходол, ул. Куйбышева, д. 14
|
3
|
УФПС Самарской области
|
446180
|
с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 95
|
4
|
УФПС Самарской области
|
446100
|
г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 35
|
5
|
УФПС Самарской области
|
446200
|
г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2
|
6
|
УФПС Самарской области
|
446660
|
с. Борское, ул. Советская, д. 39
|
7
|
УФПС Самарской области
|
445050
|
г. Тольятти, ул. Мира, д. 67
|
8
|
УФПС Самарской области
|
445028
|
г. Тольятти, ул. Революционная, д. 58
|
9
|
УФПС Самарской области
|
445040
|
г. Тольятти, пр. Ленинский, д. 10а
|
10
|
УФПС Самарской области
|
445027
|
г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 43
|
11
|
УФПС Самарской области
|
445350
|
г. Жигулевск, ул. Ленина, д. 7
|
12
|
УФПС Самарской области
|
446026
|
г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса, д. 51
|
13
|
УФПС Самарской области
|
446028
|
г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 22
|
14
|
УФПС Самарской области
|
446300
|
г. Отрадный, ул. Отрадная, д. 14
|
15
|
УФПС Самарской области
|
446450
|
г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 141
|
16
|
УФПС Самарской области
|
443105
|
г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 142
|
17
|
УФПС Самарской области
|
443106
|
г. Самара, ул. Стара Загора, д. 277
|
18
|
УФПС Самарской области
|
443100
|
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 215
|
19
|
УФПС Самарской области
|
443115
|
г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 117
|
20
|
УФПС Самарской области
|
443065
|
г. Самара, пер. Долотный, д. 11
|
21
|
УФПС Самарской области
|
446840
|
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 5
|
22
|
УФПС Самарской области
|
446910
|
ж/д ст. Шентала, ул. Советская, д. 10
|
23
|
УФПС Самарской области
|
446430
|
г. Кинель, ул. Маяковского, д. 79