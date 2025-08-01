Первые выходные августа в Самаре будут жаркими

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 2 августа, в Самаре ожидается жаркая, пасмурная и дождливая погода. Утром температура составит +24°, днем воздух прогреется до +28°, к вечеру немного похолодает до +27°, а ночью ожидается +22°. Ветер восточный и северо-восточный, с порывами до 10 м/с.

В воскресенье, 3 августа, сохранится жаркая, пасмурная и дождливая погода. Утром температура будет около +23°, днем поднимется до +30°, вечером ожидается +27°, а ночью похолодает до +23°. Ветер восточный и юго-восточный, с порывами до 6 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +35°С. Высокие показатели также ожидаются в Волгограде и Краснодаре.

Холоднее всего в эти выходные будет в Новосибирске. Здесь температура опустится вплоть до +15°С. Низкие показатели также ожидаются в Омске и Екатеринбурге.