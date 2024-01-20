Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кремле пока не называют точную дату визита Путина в Турцию
В Кремле пока не называют точную дату визита Путина в Турцию
19 января прошла торжественная линейка в школе №118 Красноглинского района Самары.
В школе Красноглинского района открыли мемориальную доску участнику СВО
В Самарской области облачно, местами гололед, налипание мокрого снег, по северной половине метель.
В Самаре 21 января до -2°С, на дорогах местами гололедица, снежные заносы
Минтруд предлагает внести поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни.
Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные дни
Объявлен оранжевый уровень опасности.
Ночью и утром 21 января в Самарской области ожидается усиление ветра, гололед, налипание мокрого снега
Профилактика и коррекция ожирения у детей и подростков включает изменение стереотипов питания, физическую активность, отказ от вредных привычек.
Главный педиатр региона: «Лучшая профилактика ожирения у детей и подростков — приверженность всей семьи ЗОЖу»
Проводникам запретят высаживать животных из поезда, сообщили в РЖД.
«Федеральная пассажирская компания» меняет правила перевозки животных после гибели кота Твикса
По инициативе жителей в 2018 году это общественное пространство было благоустроено. Активное участие в разработке дизайн-проекта территории принимали учащиеся школы №154.
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Полицейские региона принимают участие в общешкольных родительских собраниях
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью и утром 21 января в Самарской области ожидается усиление ветра, гололед, налипание мокрого снега

20 января 2024 18:58
171
Объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром 21.01.2024 местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ветер 15-20 м/с, гололед, налипание мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области облачно, местами гололед, налипание мокрого снег, по северной половине метель.
20 января 2024, 19:59
В Самаре 21 января до -2°С, на дорогах местами гололедица, снежные заносы
В Самарской области облачно, местами гололед, налипание мокрого снег, по северной половине метель. Экология
146
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
19 января 2024, 15:08
20 января в Самарской области ожидается сильный снег, метель, ветр, на дорогах снежные заносы
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок. Экология
612
В Самаре ночью -4, -6°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
19 января 2024, 14:14
20 января в Самарской области снег, метель, до -5°С
В Самаре ночью -4, -6°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы. Экология
634

В центре внимания
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
786
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
566
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
437
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
454
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
593
Весь список